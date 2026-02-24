Degrado al palazzo ex Enel le proteste dei vicini | rifiuti bruciati e sporcizia

Il degrado al palazzo ex Enel di via Pisana deriva da rifiuti bruciati e sporcizia abbandonata, causando il malcontento dei vicini. Le proteste crescono perché le condizioni igieniche peggiorano ogni giorno, con rifiuti e materiali incendiati che invadono gli spazi comuni. I residenti chiedono interventi urgenti per ripristinare la sicurezza e la pulizia dell’area, temendo che la situazione possa peggiorare ulteriormente. La situazione resta critica e richiede una risposta immediata.

Pontedera (Pisa), 24 febbraio 2026 – Occupazioni abusive, degrado, sporcizia ovunque. La palazzina ex Enel di via Pisana non trova pace e i residenti sono esasperati. Raccontano di un via vai di persone continuo, di giorno e di notte, d’estate e d’inverno. Di un fetore che soprattutto quando le temperature si alzano diventa nauseante. Attorno a questo scheletro grigio di cemento senza porte né finestre ci sono rifiuti di ogni tipo. Indumenti, coperte, bottiglie e tanti sacchetti di plastica, che secondo i vicini contengono gli escrementi lanciati dai piani superiori. Venerdì pomeriggio scorso è stato sentito anche un forte odore di plastica bruciata provenire da quella zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

