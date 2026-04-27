Un uomo di 59 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Torre Annunziata con l’accusa di favoreggiamento in un’indagine che ha portato al sequestro di due immobili tra Boscoreale e Boscotrecase. L’indagine ha scoperto una rete di case d’appuntamento legata a episodi di rifiuti e prostituzione, portando alla confisca di immobili utilizzati per attività illecite. I dettagli sono ancora in fase di sviluppo.

? Cosa sapere Un uomo di 59 anni è agli arresti domiciliari a Torre Annunziata per favoreggiamento.. L'indagine ha portato al sequestro di due immobili tra Boscoreale e Boscotrecase.. A Torre Annunziata, un uomo di 59 anni è stato condotto agli arresti domiciliari dopo che le autorità hanno scoperto una rete di appartamenti trasformati in strutture per incontri a pagamento tra Torre Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase. L’operazione, coordinata dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza della sezione di polizia giudiziaria della Procura Oplontina, ha portato anche al sequestro preventivo di due immobili situati nei comuni di Boscoreale e Boscotrecase.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifiuti e sesso: smantellata la rete di case d’appuntamento

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