Rifiuti tossici | smantellata rete illegale tra Italia Bulgaria

Un'operazione ha smantellato una rete illegale di traffico di rifiuti tossici tra Italia, Bulgaria e Grecia, causando l’arresto di sei persone. La polizia ha scoperto un sistema nascosto di smaltimento illecito di sostanze pericolose, che coinvolgeva diversi magazzini e mezzi di trasporto illegali. Le indagini hanno portato alla confisca di materiali tossici e di veicoli usati per il traffico. Le autorità continuano a monitorare la situazione, poiché il traffico illecito rappresenta ancora un grave rischio ambientale in diverse zone.

Operazione transfrontaliera smantella un traffico illegale di rifiuti tra Italia, Bulgaria e Grecia. Sei persone sono state arrestate in un’operazione coordinata che ha svelato un sistema di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi tra Italia, Bulgaria e Grecia. L’indagine, protrattasi per mesi, ha portato alla luce un’organizzazione criminale dedita alla gestione abusiva di materiali tossici, con gravi ripercussioni ambientali e rischi per la salute pubblica. Le autorità competenti hanno assicurato che le indagini proseguiranno per individuare tutti i responsabili e garantire il rispetto delle normative vigenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Traffico illegale di smaltimento rifiuti tra Italia e Bulgaria, 6 arresti: il video degli affari da 300mila euro Leggi anche: Smantellata la rete dello streaming illegale: identificati 100mila utenti italiani Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. #ACERRA #TERRAdeiFUOCHI Rimorchio di Tir carico di rifiuti tossici abbandonato nelle campagne. La denuncia degli ambientalisti #NANOTV #OnTheRoad #TheBackGround - facebook.com facebook