Un miliardo di euro | smantellata la rete siriana

La polizia austriaca ha smantellato una vasta rete di traffico di esseri umani che operava lungo la rotta balcanica. L’operazione ha portato all’arresto di numerosi sospettati e al sequestro di un miliardo di euro di beni e fondi collegati alle attività illecite. La rete siriana, attiva in diverse nazioni europee, è stata definitivamente smantellata dopo un’indagine lunga e complessa.

La polizia austriaca ha smantellato una vasta rete di traffico umano operante lungo la rotta balcanica. L’operazione, denominata Ancora, ha portato all’arresto di decine di trafficanti e al sequestro di circa mille veicoli utilizzati per il trasporto dei migranti. L’indagine ha ricostruito tre anni di attività criminali che hanno generato un giro d’affari stimato in un miliardo di euro. Circa 100 mila persone sono state trasportate verso l’Unione Europea attraverso questo sistema criminale strutturato. Il meccanismo finanziario del crimine organizzato. Al centro dell’operazione c’è un sistema di trasferimento fondi noto come Hawala, utilizzato per gestire flussi di denaro ingenti senza lasciare tracce bancarie tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Un miliardo di euro: smantellata la rete siriana Articoli correlati Milioni di euro ad Hamas, smantellata una rete a GenovaAGI - La Digos e la Guardia di finanza di Genova hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti... Monete rubate: smantellata rete criminale, sequestrati 250k euroUn'inchiesta denominata Numisma ha portato alla luce un traffico internazionale di monete archeologiche, con sequestri per un valore stimato in 250. Tutto quello che riguarda Un miliardo di euro smantellata la rete... Temi più discussi: Turismo, richieste per oltre 1 miliardo. Schifani: Grande risposta, settore strategico; Aspi, accelera il cantiere da un miliardo di euro per i lavori nel tratto toscano della A1; Luna, la nave da un miliardo di euro costruita a Venezia da Fincantieri: Ci sono 1.800 cabine per 3.550 posti letto, 17 ristoranti, 18 bar. Perfino un ospedale con sala operatoria; Il Governo lancia un fondo per le materie critiche da 1 miliardo di euro. Lo gestiranno FII sgr e Invimit. La Procura di Milano chiede il processo per Amazon: nel mirino una presunta evasione da 1,2 miliardi di euroPer la prima volta una big tech finisce alla sbarra: l’accusa sottolinea la mancata modifica dell’algoritmo ritenuto indifferente agli obblighi fiscali e doganali dell'Unione Europea. Inutile l’acco ... msn.com Chiesto il processo per Amazon per un’evasione fiscale da 1 miliardo di euroIl colosso americano non permetteva al Fisco di conoscere i dati di decine di migliaia di venditori extra Ue sul suo portale. I dati trattenuti in India ... milanotoday.it L’accusa riguarda una presunta evasione dell’Iva di circa un miliardo e 200 milioni di euro. La società: «Ci difenderemo» - facebook.com facebook #ObiMikel stronca l’ #Arsenal: “Vince in modo orribile, speso un miliardo per segnare solo su corner” x.com