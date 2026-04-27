Rifiuti e decoro incontro ai Romiti del Pd | Abbandoni selvaggi e code agli ecocentri

Mercoledì scorso, il circolo Pd Romiti ha organizzato un’assemblea per ascoltare i cittadini riguardo ai servizi di gestione dei rifiuti forniti da Alea Ambiente. Durante l’incontro si sono discussi temi come gli abbandoni selvaggi di rifiuti e le lunghe code agli ecocentri, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e segnalazioni sulla situazione attuale. L’evento ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti del circolo.

Il circolo Pd Romiti ha ospitato mercoledì scorso un’assemblea di ascolto e confronto coi cittadini sulle problematiche inerenti i servizi di Alea Ambiente. L’incontro ha visto la partecipazione di una delegazione del Gruppo consiliare Pd. “Sono stati ben 17 gli interventi di cittadine e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione, raccolta rifiuti regolare. Sospesi i servizi Ecobus e chiusi gli EcocentriIn occasione della Festa della Liberazione, il servizio di raccolta porta a porta sarà regolarmente garantito su tutto il territorio, laddove... "Nella zona del fiume Uso continuano gli abbandoni incontrollati di rifiuti e nessuno fa niente"Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:“Buongiorno, a distanza di più di due mesi da mia prima segnalazione sono costretto a riscrivere... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Gestione rifiuti e decoro: il Pd Romiti raccoglie le denunce dei cittadini; Assemblea sui servizi di Alea al Circolo Pd Romiti; Nodo rifiuti, a Forlì serata pubblica di confronto alla presenza del DG di Alea. Massa: Preoccupati dal futuro della società, ascoltiamo i cittadini; Gestione rifiuti e futuro di Alea: il Partito Democratico incontra i cittadini. Gestione rifiuti e decoro: il Pd Romiti raccoglie le denunce dei cittadiniIl Circolo Pd Romiti si è trasformato in un laboratorio di cittadinanza attiva durante l’incontro dedicato alle criticità dei servizi ambientali. La serata ha visto un confronto serrato tra i resident ... forli24ore.it Dream Volley Pisa: Brasa, Burato, Boldrini, Fornaciai, Graifenberg, Marcu, Monaco, Romiti, Salamone, Romiti. All. Sabatini Il Dream Volley prosegue il proprio percorso netto nel girone E della Coppa San Lorenzo, superando l’Ospedalieri Volley con un perent - facebook.com facebook L’ultima clamorosa “svolticchia” del caso di Garlasco. Romiti ci dice tutto Garlasco, colpo di scena: spunta un misterioso esposto di “una giornalista” x.com