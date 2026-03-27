Nella zona del fiume Uso continuano gli abbandoni incontrollati di rifiuti e nessuno fa niente

Nella zona del fiume Uso si registrano continui abbandoni di rifiuti senza che siano stati presi provvedimenti dalle autorità. Una segnalazione giunta da un residente indica che, dopo più di due mesi, i sacchi di spazzatura sono ancora presenti e nessuna istituzione ha intervenuto per rimuoverli. La situazione riguarda un’area frequentemente interessata da comportamenti di questo tipo.

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:“Buongiorno, a distanza di più di due mesi da mia prima segnalazione sono costretto a riscrivere perché ancora nessuno a livello di istituzioni si è adoperato per provvedere alla rimozione dei sacchi di rifiuti gettati all'interno della zona di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - "Nella zona del fiume Uso continuano gli abbandoni incontrollati di rifiuti e nessuno fa niente" Articoli correlati Rifiuti tessili incontrollati in zona industriale, indagata imprenditrice per inquinamento ambientaleNella zona industriale di una città del Sud Italia, un’area di circa mille metri quadrati è stata trovata sommersa da una montagna di rifiuti tessili... Iren aumenta i controlli contro gli abbandoni di rifiuti in cittàMigliorare il decoro urbano e accompagnare la città verso un servizio di raccolta dei rifiuti sempre più efficace e condiviso: è con questo obiettivo... Altri aggiornamenti su Nella zona del fiume Uso continuano gli... Discussioni sull' argomento Moldova, il petrolio nel fiume; Scarico abusivo di reflui, operazione del Noe nel porto turistico di Castellammare; Percorsi. Il World Water Day 2026 e dove trovare dati e storie sull’acqua; Dalla terra al mare: nel mirino di Israele le risorse del Libano. Ricerche nella notte per bimbo nel fiume, ipotesi falso allarmeSono andate avanti per tutta la notte, senza esito, le ricerche nella zona del fiume Foglia, a Ponte Vecchio di Vallefoglia (Pesaro Urbino), dopo la segnalazione di un ragazzino che sarebbe caduto nel ... ansa.it Uso promiscuo e pluralità di veicoli nell’attività di agenzia: quale la disciplina IVA ed ai fini reddituali - facebook.com facebook #piazzapulita Selvaggia Lucarelli a Piazzapulita commenta l’uso della voce di Meloni nel video in cui commenta l’esito del Referendum e la vittoria del ‘NO’. x.com