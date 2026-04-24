Festa della Liberazione raccolta rifiuti regolare Sospesi i servizi Ecobus e chiusi gli Ecocentri

In occasione della Festa della Liberazione, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sarà svolto come di consueto nelle zone previste dall’Ecocalendario. Tuttavia, i servizi Ecobus saranno sospesi e gli Ecocentri resteranno chiusi. La raccolta dei rifiuti proseguirà senza interruzioni nelle aree interessate, mentre le altre strutture e servizi dedicati alla gestione dei rifiuti rimarranno temporaneamente inaccessibili.

In occasione della Festa della Liberazione, il servizio di raccolta porta a porta sarà regolarmente garantito su tutto il territorio, laddove previsto dall’Ecocalendario. Lo comunica Alea Ambiente, invitando i cittadini “a esporre i contenitori secondo i turni indicati nel proprio calendario di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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