Riesce a chiamare il 118 ma non ad alzarsi dal letto 79enne soccorso a Bettola

Nella notte tra il 27 e il 28 aprile 2026, un uomo di 79 anni di Bettola ha chiamato il 118 per chiedere aiuto, ma non è riuscito a scendere dal letto per aprire la porta. I soccorritori sono intervenuti intorno a mezzanotte e mezza nell’abitazione dell’uomo, che si trovava in condizione di immobilità. La chiamata è stata effettuata dal residente stesso, che ha richiesto assistenza a causa dell’incapacità di muoversi.

Intorno a mezzanotte e mezza del 27 aprile 2026, a Bettola, un uomo di 79 anni è stato soccorso nella propria abitazione dopo aver richiesto aiuto, non riuscendo ad alzarsi dal letto per aprire la porta. La segnalazione è giunta al 118, che ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Anziana si sente male e non riesce ad alzarsi, l'intervento di vigili del fuoco per permettere l'ingresso in casa dei soccorritoriLa squadra di Ancona ha consentito al personale sanitario di prestare le prime cure dell caso all'82enne, che è stata successivamente trasferita... Soccorso dal 118 aggredisce autista e infermiere: “Ennesima violenza inaccettabile”Un intervento del 118 ad Amelia, nella notte tra sabato 7 febbraio e domenica 8, è degenerato quando un ventenne in forte agitazione psicomotoria ha... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Cade nel lago e non riesce a uscire, pescatore salvato dai Vigili del Fuoco; VIDEO | Super 87enne smaschera due truffatori, grazie al vicino e alla Polizia; Si barrica in casa e tiene in ostaggio i genitori, poi vengono liberati; Il nuovo libro di Fabio Balsamo (The Jackal): Lettera a me stesso tragicomico autore. Terrore a bordo della Circolare. Autista minacciato con un’arma. Ma riesce a chiamare i carabinieriVai avanti e non ti fermare. Tu continua a fare il tuo lavoro. Un autista di Tper, mentre svolgeva il suo turno di lavoro, è stato minacciato da un uomo straniero, che impugnava tra le mani un ... ilrestodelcarlino.it Sotto di 2-0, il Torino riesce a pareggiare per 2-2 contro l’Inter in un finale di partita incredibile. I nerazzurri adesso devono rifare i conti per lo Scudetto: https://fanpa.ge/w1v3D - facebook.com facebook Io adoro il confronto civile. Per quanto possibile, non sempre mi riesce, cerco di essere gentile. Quindi non scriverò, del tizio col fratino fosforescente, “ma tu chi cazzo sei Chi rappresenti”. E non dirò al ragazzetto che deride questo signore pacifico: “Torna a x.com