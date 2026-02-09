Soccorso dal 118 aggredisce autista e infermiere | Ennesima violenza inaccettabile

Durante un intervento notturno ad Amelia, un giovane in forte agitazione ha preso a calci e pugni l’autista e l’infermiere del 118 che cercavano di aiutarlo. L’uomo, un ventenne, si è dimostrato aggressivo e difficile da contenere, mettendo a rischio l’operatore sanitario e l’equipaggio. La scena si è svolta davanti agli occhi dei presenti, e ora si valuta se ci siano eventuali conseguenze legali per il giovane.

Un uomo di 34 anni ha aggredito un infermiere al pronto soccorso di Agrigento.

