Soccorso dal 118 aggredisce autista e infermiere | Ennesima violenza inaccettabile
Durante un intervento notturno ad Amelia, un giovane in forte agitazione ha preso a calci e pugni l’autista e l’infermiere del 118 che cercavano di aiutarlo. L’uomo, un ventenne, si è dimostrato aggressivo e difficile da contenere, mettendo a rischio l’operatore sanitario e l’equipaggio. La scena si è svolta davanti agli occhi dei presenti, e ora si valuta se ci siano eventuali conseguenze legali per il giovane.
Un intervento del 118 ad Amelia, nella notte tra sabato 7 febbraio e domenica 8, è degenerato quando un ventenne in forte agitazione psicomotoria ha aggredito l’autista e l’infermiere che tentavano di caricarlo in ambulanza. A riportarlo è l’edizione odierna del Messaggero.Il giovane, che avrebbe.🔗 Leggi su Ternitoday.it
