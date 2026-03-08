Anziana si sente male e non riesce ad alzarsi l' intervento di vigili del fuoco per permettere l' ingresso in casa dei soccorritori

Un'anziana di 82 anni si è sentita male e non è riuscita ad alzarsi nel suo appartamento di via Rismondo ad Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti per aprire la porta e permettere l'accesso ai soccorritori, che hanno prestato assistenza alla donna. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni.

La squadra di Ancona ha consentito al personale sanitario di prestare le prime cure dell caso all'82enne, che è stata successivamente trasferita all'Inrca ANCONA – L’intervento congiunto di vigili del fuoco e personale sanitario ha consentito di soccorrere una 82enne che ha accusato un malessere mentre si trovava da sola all’interno del suo appartamento di via Rismondo. Non riuscendo ad alzarsi dal divano, avvertendo un forte senso di vertigini, la squadra di Ancona ha provveduto ad aprire la porta d’ingresso dell’abitazione permettendo al personale della Croce Rossa di prestare le prime cure del caso e di effettuare il trasporto al presidio Inrca. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

