Il decreto Sicurezza 2026, approvato ieri alla Camera, introduce nuove norme per le manifestazioni pubbliche e le forze dell'ordine. Le persone coinvolte in cortei violenti o con comportamenti pericolosi potranno essere trattenute fino a 12 ore. Oltre alle disposizioni sui rimpatri, il provvedimento prevede anche misure più stringenti contro le proteste considerate aggressive o violente. Le novità riguardano diversi aspetti legati alla sicurezza pubblica.

Oltre alle norme sui rimpatri oggetto di polemiche nei giorni scorsi, il decreto Sicurezza 2026 approvato ieri alla Camera introduce un ampio pacchetto di misure, che spaziano su vari temi. Per quanto riguarda i coltelli, vengono inasprite le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 cm, nonché di strumenti dotati di lama pieghevole, di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama ovvero apribili con una sola mano e assimila particolari strumenti (come coltelli a scatto o «a farfalla») alle armi senza licenza. Prevista poi, una sanzione pecuniaria per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell’ipotesi in cui un minorenne commetta uno dei reati in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stretta su lame e cortei violenti. Punto per punto, ecco le novità del decreto Sicurezza

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