Folle fuga in centro a Torino 21enne ignora l' alt e semina il panico contromano tra i pedoni

Un giovane di 21 anni ha provocato scompiglio nel centro di Torino, ignorando un alt e mettendo in fuga con la sua auto. Durante la fuga, ha attraversato contromano zone pedonali e ha opposto resistenza agli agenti intervenuti. Sono stati sequestrati alcuni oggetti pericolosi e della droga. Alla fine, il ragazzo è stato arrestato dalla Polizia.

Un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale questa mattina nel centro di Torino. Un cittadino italiano di 21 anni è stato fermato dopo aver ignorato l’alt degli agenti e aver tentato di sottrarsi al controllo, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della giornata, quando una pattuglia dell’UPGSP ha individuato in una via centrale di Torino un’autovettura che poco prima aveva rischiato di investire alcuni pedoni. L’autista, invece di fermarsi all’alt imposto dagli agenti, ha accelerato improvvisamente, dando così inizio a una pericolosa fuga per le vie del centro cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

