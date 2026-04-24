Altro giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati 53 anni di Bisceglie

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie disperso dal crollo del ponte sul fiume Trigno avvenuto il 2 aprile in Molise. Questa mattina, si sono concentrati ancora una volta nel fiume e nel mare circostante, con il ventitreesimo giorno di ricerche. Le squadre coinvolte continuano a cercare eventuali tracce dell’uomo, che non ha ancora fatto ritorno a casa.

È un altro giorno di ricerche. Il ventitreesimo. Stamani la ripresa, nel fiume e nel mare, per Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie disperso dal 2 aprile, quando il ponte sul fiume Trigno in territorio di Montenero di Bisaccia crollò. L’uomo era proprio sul ponte, lo stava attraversando con la su auto, nel momento del collasso della struttura. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Altro giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie Notizie correlate Leggi anche: Disperso per il crollo del ponte in Molise: altro giorno di ricerche del 53enne pugliese Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Sesto giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: altro giorno di ricerche; Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: ventesimo giorno di ricerche Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie; Proseguono le ricerche di Domenico Racanati; Di Domenico Racanati ancora nessuna traccia. Altro giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di BisceglieUndici giorni fa Domenico Racanati è precipitato con la sua auto per il crollo del ponte, strada statale 16, sul fiume Trigno in territorio di Montenero di Bisaccia. Anche oggi ricerche, che si intens ... noinotizie.it Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: altro giorno di ricerche Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieDa stamattina, un’altra giornata di ricerche. Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie è disperso dalla mattina del 2 aprile a causa del crollo di un ponte in territorio di Montenero di Bisaccia. Lo ... noinotizie.it TRSP. . Termoli, proseguono le ricerche di Domenico Racanati TG NEWS MOLISE DEL 22-04-26 - TRSP - - facebook.com facebook