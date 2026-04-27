Chiede un permesso di soggiorno ma i poliziotti scoprono che è un latitante

Durante un controllo presso un ufficio immigrazione, un uomo ha presentato richiesta di permesso di soggiorno. Tuttavia, gli agenti hanno verificato che si trattava di un latitante ricercato da oltre dieci anni. La vicenda riguarda un caso di abusi su una donna avvenuto più di un decennio fa, e il tentativo di nascondere il passato non ha evitato il riconoscimento e l’arresto da parte delle forze dell’ordine.

Una vicenda squallida di abusi su una donna avvenuti 12 anni fa, la convinzione di poter "insabbiare" il passato senza andare incontro alla giustizia, la professionalità e l'occhio attento dei poliziotti dell'ufficio Immigrazione della Questura di Padova. E' in sintesi questo il "film" di una.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Arbitro chiede permesso di soggiorno a due giocatori, polemica in Seconda categoriaUn arbitro ha chiesto al dirigente della squadra San Precario di mostrare il permesso di soggiorno di due giovani giocatori extracomunitari. Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori immigrati. Linciato: “E’ razzismo!”La richiesta è arrivata prima del match, come prassi, durante il controllo dei documenti dei calciatori. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Chiede un permesso di soggiorno, ma i poliziotti scoprono che è un latitante; Gaza e Cisgiordania occupata: la Francia chiede un cambio di politica a Israele; Rocchi, ora palla alla Procura Figc: chiesti gli atti ai pm di Milano; Chiede il permesso di soggiorno ma viene espulso. Chiede il permesso di soggiorno ma viene espulsoNella giornata del 24 aprile 2026, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha seguito l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal ... piacenzasera.it Arbitro chiede il permesso di soggiorno ai giocatori stranieriUn controllo pre-partita ha acceso la polemica nel campionato di Seconda Categoria, girone M, coinvolgendo dirigenti sportivi e organismi federali. L’episodio si è verificato a Polverara, in occasione ... polesine24.it Trapani Calcio cala il sipario. E' serie D. Antonini chiede lo stop ai play put #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Sorpresa allo stadio, il portiere chiede alla fidanzata di sposarlo: “sì” e applausi / VIDEO x.com