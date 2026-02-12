Ricercato in tutta Europa per traffico di droga viene sorpreso a rubare in supermercato a Mantova arrestato

Un uomo ricercato in tutta Europa per traffico di droga è stato arrestato a Mantova. È stato sorpreso mentre cercava di rubare in un supermercato e ha reagito con violenza quando i carabinieri sono intervenuti. L’uomo, marocchino, aveva già una lunga fedina penale e ora si trova in manette.

Un arresto, questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato a Mantova dove un cittadino marocchino è stato fermato nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. L'uomo era ricercato in Europa per traffico di sostanze stupefacenti e, secondo quanto riferito, è stato individuato dopo aver tentato un furto e aver aggredito il personale di un supermercato. Un arresto a Mantova Il ritorno e il tentato furto aggravato L'intervento della Polizia e l'arresto Le accuse e le conseguenze Un arresto a Mantova Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'arresto è avvenuto nell'ambito di un'intensificazione dei controlli disposta dal Questore di Mantova.

