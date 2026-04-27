Ricerca sul Sarcoma di Ewing | da Noi per Loro donazione di 30mila euro all’Università di Parma

L’associazione “Noi per Loro” ha donato 30 mila euro all’Università di Parma, specificamente al Laboratorio di Oncologia Sperimentale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. La donazione mira a sostenere le attività di ricerca sul sarcoma di Ewing, un tumore raro che colpisce principalmente giovani. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio impegno dell’associazione nel supporto alla lotta contro questa malattia.

Dall’Associazione “Noi per Loro” arriva un nuovo significativo segno di vicinanza e di sostegno alle ricerche del Laboratorio di Oncologia Sperimentale dell’Università di Parma (Dipartimento di Medicina e Chirurgia). L’Associazione ha infatti donato 30mila euro a sostegno di un progetto di.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

retail sotto pressione: lavoratori esperti ma sempre più stressati da carichi di lavoro e preoccupati da ai e tecnologia (sottotitolo) il progetto di ricerca di università bicocca, università di parma, ipsos doxa e largo consumo indaga best practice, eSi è svolta la presentazione di In People We Trust, il nuovo progetto di ricerca e divulgazione realizzato con il coordinamento scientifico...

Truffa da 30mila euro a una donna di Parma, arrestato alla stazione di BolognaUn 24enne si era finto collaboratore dei carabinieri per farsi consegnare contanti e gioielli.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Nicole Panarelli, l’atto d’amore a 14 anni: la scelta che può cambiare la medicina; H.C. Wainwright conferma rating Buy su Actuate Therapeutics - Investing.com; Montse, un'amica in Cielo, che ci insegna ad avere un cuore grande come il suo; Un vino per ricordare il piccolo Lorenzo Bastelli. Si chiamerà Rinascita, come la sua poesia.

Al Campus Bio-Medico inaugurata la Barca di carta di SigalotRoma, 22 feb. (askanews) – Vivere per il bello è possibile, nonostante tutto. Tracciare una rotta e navigare è l’essenza della forza che non si piega alle opposizioni della vita. Anche dopo aver ... affaritaliani.it

Il mio braccio si è gonfiato come un pallone, così ho scoperto di avere un tumore raro: la storia di Mary Grace. Ecco cos’è il sarcoma sinovialeMary Grace Scoggings è una giovane donna texana che si definisce guerriera con un solo braccio a causa di un sarcoma sinoviale scoperto quando l’arto si era gonfiato come un pallone. La malattia l ... ilfattoquotidiano.it

Nel 2023 arriva per Brando una diagnosi difficile: sarcoma di Ewing, un tumore raro alle ossa. Inizia subito un percorso lungo e complesso, fatto di cure, ricoveri e interventi, che ad agosto porta a un’amputazione della gamba destra. I suoi genitori scelgono di - facebook.com facebook