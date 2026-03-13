Truffa da 30mila euro a una donna di Parma arrestato alla stazione di Bologna

Un uomo di 24 anni è stato arrestato alla stazione di Bologna con l’accusa di aver truffato una donna di Parma, sottraendole circa 30mila euro in contanti e diversi gioielli. L’operazione si è conclusa dopo che le forze dell’ordine hanno individuato e fermato l’uomo, che ora si trova in custodia. La vicenda riguarda un episodio di truffa aggravata.

Un 24enne si era finto collaboratore dei carabinieri per farsi consegnare contanti e gioielli. Fermato dalla polizia in taxi a Bologna con tutta la refurtiva nello zaino Un uomo di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata dopo aver raggirato una donna di Parma e sottratto circa 30mila euro in contanti e numerosi gioielli. Il fermo è avvenuto nella serata di ieri alla stazione di Bologna Centrale railway station, grazie a un’operazione congiunta della Polizia di Stato e dei Carabinieri. L’uomo, cittadino italiano classe 2000, è stato intercettato a bordo di un taxi poco dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito dagli... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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