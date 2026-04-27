Ricerca e sostenibilità nell’hub scientifico

L’European Regenerative Organic Center (Eroc) è stato fondato nel 2021 da un gruppo di aziende e istituzioni in collaborazione con un istituto di ricerca. Di proprietà di un’azienda italiana nota nel settore dei cosmetici, l’Eroc si trova in Europa ed è il primo centro dedicato alla ricerca e alla formazione sull’agricoltura biologica rigenerativa. L’obiettivo è promuovere pratiche agricole sostenibili e innovative attraverso studi e programmi di formazione specifici.

L’ EUROPEAN Regenerative Organic Center (Eroc), fondato nel 2021 dal gruppo Davines in partnership con il Rodale Institute, è il primo centro in Europa dedicato alla ricerca e alla formazione sull’ agricoltura biologica rigenerativa. Il centro si trova a Parma, nel Davines Group Village. Il centro si estende su un sito di 17 ettari, dove vengono condotte sperimentazioni su 188 parcelle con 22 diverse specie vegetali, tra cui frumento, mais e piante officinali. Dopo tre anni di sperimentazioni sistematiche guidate dal direttore della Ricerca del centro, Dario Fornara, Eroc ha raccolto dati fondamentali che confermano l’efficacia del modello rigenerativo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ricerca e sostenibilità nell’hub scientifico Materiali avanzati: ricerca e sviluppo al Parco Scientifico e Tecnologico Torricelli di Faenza Notizie correlate Capolavori in mostra. Tra ricerca estetica e progresso scientificodi Benedetta Cucci Cosa c’è di più esclusivo del bere un caffè in una tazzina Ginori a guscio d’uovo con rilievi in oro? Un’esperienza più unica che... Ricerca: Marevivo e CNR inaugurano polo scientifico per tutela biodiversitàI fiumi sono le arterie attraverso cui l’inquinamento raggiunge il mare: veri e propri “nastri di trasporto” che convogliano rifiuti e microplastiche... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Video su la terza via della sostenibilità; Il Comune di Livorno premiato alla Settimana nazionale della Bioarchitettura e della Sostenibilità; Sostenibilità e digitale, consumatori più avanti delle microimprese: il divario frena la transizione; Salute e sostenibilità: Remed, cresce la rete che trasforma i dispositivi iniettabili da rifiuto a risorsa. Ricerca e sostenibilità nell’hub scientificoL’EUROPEAN Regenerative Organic Center (Eroc), fondato nel 2021 dal gruppo Davines in partnership con il Rodale Institute, è il ... quotidiano.net L’Università di Firenze avanza nella classifica QS sulla sostenibilità e si piazza nella top 250 a livello mondialeFirenze, 18 novembre 2025 – Notizie piuttosto incoraggianti per l’Università di Firenze: nell’ultima edizione del QS World University Rankings: Sustainability 2026, l’ateneo passa dalla 278ª alla 248ª ... lanazione.it Bologna diventa capitale della ricerca mondiale - facebook.com facebook Un robusto turnover, scelte a sorpresa per #Chivu alla ricerca dei 4 punti che mancano. Torna Sommer, ancora Bonny in coppia con Thuram. @barzacom_ #inter #avvistato #barzatv x.com