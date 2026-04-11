Ricerca | Marevivo e CNR inaugurano polo scientifico per tutela biodiversità

Un nuovo polo scientifico dedicato alla tutela della biodiversità è stato inaugurato grazie alla collaborazione tra un'organizzazione ambientale e un centro di ricerca. La ricerca evidenzia come i fiumi trasportino rifiuti e microplastiche dai centri urbani verso le zone costiere, agendo come veri e propri canali di inquinamento. Questo progetto mira a monitorare e studiare questi processi, al fine di proteggere gli ecosistemi marini.

I fiumi sono le arterie attraverso cui l’ inquinamento raggiunge il mare: veri e propri “nastri di trasporto” che convogliano rifiuti e microplastiche dai centri urbani fino agli ecosistemi costieri. Intervenire lungo i principali corsi d’acqua, come il Tevere, significa agire all’origine di una delle minacce più urgenti per la salute dei mari. Da questa premessa nasce “ Marevivo Floating Hub ”, il nuovo polo didattico-scientifico dedicato alla tutela del Tevere e del sistema costiero. Realizzato dalla Fondazione Marevivo presso lo Scalo de Pinedo di Roma, a pochi passi dall’Oasi Naturalistica “Lungotevere delle Navi”. L’Hub si propone come un centro innovativo di monitoraggio, ricerca e sensibilizzazione, con l’obiettivo di trasformare la conoscenza in azione e strumenti concreti per la salvaguardia dell’ambiente.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ricerca: Marevivo e CNR inaugurano polo scientifico per tutela biodiversità Biodiversità, Banca del Fucino entra nella Fondazione MarevivoBanca del Fucino entra nella Fondazione Marevivo (ETS – Ente del Terzo Settore) in qualità di Sostenitore Fondatore, rafforzando il proprio impegno a... Leggi anche: Capri, via libera all’Area Marina Protetta. Marevivo: Un passo decisivo per la biodiversità