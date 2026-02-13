Capolavori in mostra Tra ricerca estetica e progresso scientifico

Capolavori in mostra. Tra ricerca estetica e progresso scientifico di Benedetta Cucci A Firenze, nella storica sede del Museo delle Porcellane, sono stati esposti alcuni pezzi rari provenienti dalla collezione privata di un collezionista appassionato. Tra i pezzi più sorprendenti, spicca una tazzina Ginori a guscio d’uovo, decorata con rilievi in oro, datata 1861. La presenza di questa porcellana, perfettamente conservata e ancora brillante, rivela come l’artigianato dell’epoca unisse eleganza e tecnica all’avanguardia.

di Benedetta Cucci Cosa c’è di più esclusivo del bere un caffè in una tazzina Ginori a guscio d’uovo con rilievi in oro? Un’esperienza più unica che rara, trattandosi di una porcellana del 1861. Ma ecco, mentre godiamo di questo momento di rara bellezza, forse non siamo consapevoli che nella tazzina, scorre non solo una storia estetica e artigianale, ma anche una ricerca scientifica di duecento anni, che si intreccia con l’arte. La mostra ’Alchimia Ginori 1737-1896. Arte e tecnica in manifattura’ allestita fino al 2 giugno al Mic Faenza, ci rivela due secoli di storia della manifattura di Doccia, proponendo una narrazione inedita dell’evoluzione della ceramica nel XVIII e XIX secolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Capolavori in mostra. Tra ricerca estetica e progresso scientifico È una questione di chimica: la storia delle porcellane Ginori in mostra a Faenza tra creatività, ricerca estetica, progresso scientifico È in corso a Faenza una mostra dedicata alle porcellane Ginori, un patrimonio che unisce creatività, ricerca estetica e progresso scientifico. Sla, Cerri (NeMo): "Fondamentale una comunità coesa per il progresso scientifico" Contenuti correlati Argomenti discussi: Capolavori in mostra. Tra ricerca estetica e progresso scientifico; L’Italia conquista Vienna: capolavori in viaggio tra musei e città; Centro San Gaetano. I capolavori di Escher in arrivo a Padova; Da Parigi per Kha e Merit. Due capolavori per il 120° anniversario. Il crocifisso dell'Algardi di Mileto tra i capolavori della mostra Barocco. Il gran teatro delle idee di ForlìLa preziosa scultura eburnea del museo nazionale si trova già nella città emiliana. Dal 20 febbraio si farà parte della grande mostra allestita nel museo civico ... ilvibonese.it Roma celebra il genio del Barocco Gian Lorenzo Bernini e il suo mecenate Papa Urbano VIII. In mostra i capolavori dell’artistaRoma celebra a Palazzo Barberini il genio del Barocco, Gian Lorenzo Bernini e il suo mecenate Papa Urbano VIII al secolo Maffeo Barberini. blitzquotidiano.it In mostra i capolavori nati dal rapporto tra il genio del Barocco e Papa Urbano VIII, al secolo Maffeo Barberini Leggi l'articolo #Bernini - facebook.com facebook Scopri “Dopo il temporale” e gli altri capolavori alla mostra “Giovanni Segantini” solo fino al 22 febbraio, al Museo Civico di Bassano del Grappa. Acquista il tuo biglietto al link bit.ly/3HxCwRo x.com