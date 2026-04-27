ricerca dal mur 30 mln per finanziare progetti congiunti a livello internazionale

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato 30 milioni di euro destinati a finanziare progetti di ricerca congiunti a livello internazionale. L’obiettivo è supportare l’internazionalizzazione del sistema di ricerca italiano e favorire la partecipazione del nostro paese ai principali programmi di ricerca europei e alle iniziative di cooperazione scientifica internazionale. La misura mira a rafforzare la presenza italiana in ambiti di collaborazione scientifica globale.

ROMA (ITALPRESS) – Sostenere l'internazionalizzazione del sistema della ricerca italiana e rafforzare la partecipazione italiana ai grandi programmi di ricerca europei e alle iniziative di cooperazione scientifica internazionale. Con questo obiettivo il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato 30 milioni di euro nell'ambito Piano Triennale della Ricerca 2026-2028. “Fortemente voluto dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il Piano ha introdotto per la prima volta tempi certi per i bandi, un fondo unico per il finanziamento e risorse stabili per università ed enti di ricerca – spiega il MUR in una nota -.🔗 Leggi su Iltempo.it

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