In Sicilia, sono stati finanziati trenta progetti per la depurazione e il riuso delle acque reflue, con un investimento complessivo di 350 milioni di euro. Tra questi, spiccano l’impianto di Tono a Messina e quello di Capo d’Orlando, che rientrano tra le realizzazioni sostenute con le risorse del Fondo sviluppo e coesione. La gestione di questi interventi sarà affidata a un commissario straordinario dedicato alla depurazione.

L’attuazione di trenta progetti Fsc per un importo complessivo di 350 milioni sarà assegnata al commissario straordinario per la depurazione e il riuso delle acque reflue. La giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, ha approvato lo schema di convenzione per la delega delle funzioni svolte dal dipartimento Acqua e rifiuti alla struttura nazionale, secondo quanto previsto dal sistema di gestione e controllo dell’Accordo per la coesione 21-27. Si tratta di interventi di adeguamento, completamento, realizzazione ed estensione di reti fognarie e impianti di depurazione, cofinanziati dal Fondo sviluppo e coesione nell’ambito della linea «Risorse idriche» dell’Accordo siglato con la presidenza del Consiglio.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Depurazione in Sicilia: l'impianto di Tono a Messina e quello di Capo d'Orlando tra i 30 progetti finanziati con 350 mln

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