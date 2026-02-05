Ricerca promuovere le discipline Stem | finanziamento da 270 mln per i progetti Prin

La scuola italiana riceve un impulso importante. Il governo ha annunciato un fondo di 270 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca nelle discipline STEM, con l’obiettivo di promuovere innovazione e competenze tecniche. Contestualmente, è previsto anche un piano per assumere 2 mila insegnanti specializzati in queste aree. Le risorse vogliono rafforzare l’istruzione e preparare gli studenti alle sfide del futuro.

L’annuncio di un  bando da 270 milioni per progetti di interesse nazionale  e un piano per  l’assunzione di 2.000 ricercatori nei prossimi due anni:  la settimana  Stem,  istituita per promuovere le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche si è aperta ricca di promesse. Quest’anno il simbolo scelto dal  ministero dell’Università e la Ricerca è l’Artico, che la ministra  Anna Maria Bernini  considera un esempio della “scienza che guarda al futuro”. Questa regione, dove i ricercatori italiani sono attivi da decenni, è anche una delle aree più strategiche e sensibili del pianeta per lo  studio del cambiamento climatico  e delle trasformazioni ambientali globali.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

