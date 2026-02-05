Ricerca promuovere le discipline Stem | finanziamento da 270 mln per i progetti Prin
La scuola italiana riceve un impulso importante. Il governo ha annunciato un fondo di 270 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca nelle discipline STEM, con l’obiettivo di promuovere innovazione e competenze tecniche. Contestualmente, è previsto anche un piano per assumere 2 mila insegnanti specializzati in queste aree. Le risorse vogliono rafforzare l’istruzione e preparare gli studenti alle sfide del futuro.
L’annuncio di un bando da 270 milioni per progetti di interesse nazionale e un piano per l’assunzione di 2.000 ricercatori nei prossimi due anni: la settimana Stem, istituita per promuovere le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche si è aperta ricca di promesse. Quest’anno il simbolo scelto dal ministero dell’Università e la Ricerca è l’Artico, che la ministra Anna Maria Bernini considera un esempio della “scienza che guarda al futuro”. Questa regione, dove i ricercatori italiani sono attivi da decenni, è anche una delle aree più strategiche e sensibili del pianeta per lo studio del cambiamento climatico e delle trasformazioni ambientali globali.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Manovra 2026, focus Università e Ricerca: nuovo Fondo da 1,5 miliardi, 2000 assunzioni e stabilizzazione PRIN. Tutte le misure
La Manovra 2026 prevede oltre 1,5 miliardi di euro per il nuovo Fondo Ricerca, con l’obiettivo di rafforzare il settore universitario e scientifico.
