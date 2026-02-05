Ricerca promuovere le discipline Stem | finanziamento da 270 mln per i progetti Prin

La scuola italiana riceve un impulso importante. Il governo ha annunciato un fondo di 270 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca nelle discipline STEM, con l’obiettivo di promuovere innovazione e competenze tecniche. Contestualmente, è previsto anche un piano per assumere 2 mila insegnanti specializzati in queste aree. Le risorse vogliono rafforzare l’istruzione e preparare gli studenti alle sfide del futuro.

L’annuncio di un bando da 270 milioni per progetti di interesse nazionale e un piano per l’assunzione di 2.000 ricercatori nei prossimi due anni: la settimana Stem, istituita per promuovere le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche si è aperta ricca di promesse. Quest’anno il simbolo scelto dal ministero dell’Università e la Ricerca è l’Artico, che la ministra Anna Maria Bernini considera un esempio della “scienza che guarda al futuro”. Questa regione, dove i ricercatori italiani sono attivi da decenni, è anche una delle aree più strategiche e sensibili del pianeta per lo studio del cambiamento climatico e delle trasformazioni ambientali globali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Ricerca Stem

La Manovra 2026 prevede oltre 1,5 miliardi di euro per il nuovo Fondo Ricerca, con l’obiettivo di rafforzare il settore universitario e scientifico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ricerca Stem

Argomenti discussi: Al via la Settimana nazionale delle discipline STEM, Valditara: Una leva strategica per il futuro del Paese; Mur, al via la Settimana nazionale per le Stem. Dedica speciale ai ricercatori italiani nell'Artico; E’ la settimana Stem, dedicata alla ricerca nell’Artico; Leonardo e Fondazione Leonardo ETS insieme per promuovere le STEM e sensibilizzare sui temi della sicurezza.

E' la settimana Stem, dedicata alla ricerca nell'Artico(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Al nastro di partenza la settimana Stem, dedicata a promuovere le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e che quest'anno è dedicata alla ricerca ... msn.com

Discipline Stem e social in Italia, quasi un miliardo di visualizzazioniSocialCom presenta nuova ricerca sul web: tra innovazione e parità di genere, digitale traccia rotta per formazione e industria ... askanews.it

Al via la settimana Stem, dedicata a promuovere le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, Quest’anno è dedicata alla ricerca nell’Artico che la ministra @BerniniAM considera un esempio della “scienza che guarda al futuro”. x.com

Abbiamo partecipato al workshop della #SodalitasValueAcademy, per promuovere la ricerca sull’impatto delle fondazioni che realizzeremo con Fondazione Sodalitas in collaborazione con il centro Tiresia e l’Osservatorio Purpose in Action del Politecnico di facebook