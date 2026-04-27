ricerca allo spallanzani nasce la rete degli irccs del lazio

Nello Spallanzani è stata avviata una rete di Irccs nel Lazio, riunendo strutture di ricerca con approcci e discipline differenti. La collaborazione coinvolge professionisti con storie e strumenti diversi, creando un collegamento tra i vari enti. La collaborazione mira a valorizzare le competenze e le esperienze di ciascuno, favorendo uno scambio di conoscenze tra i diversi centri di ricerca.

“Qui ci sono esperienze molto diverse: discipline, approcci, strumenti e storie professionali, è proprio da questa varietà che può nascere valore”. Con queste parole Cristina Matranga, direttrice generale dello Spallanzani, ha celebrato la nascita della rete degli Irccs del Lazio. Nasce la rete degli Irccs . Oltre 170 ricercatori, provenienti dai nove Istituti della Regione, si sono incontrati allo Spallanzani per avviare un percorso condiviso volto all’integrazione di competenze, tecnologie e linee di ricerca. “L’obiettivo è quello di conoscersi meglio e individuare punti di contatto reali per avviare collaborazioni, consapevoli che ogni progetto, ogni studio, ogni dato prodotto ha un impatto che va oltre i nostri istituti.🔗 Leggi su Lapresse.it

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