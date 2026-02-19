Idi-Irccs Roma nasce Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala

L'Idi-Irccs di Roma ha aperto il Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala, un investimento che cambia gli spazi dedicati alla ricerca. La causa di questa nuova struttura è migliorare le condizioni di lavoro e stimolare la collaborazione tra ricercatori e medici. Gli ambienti moderni e accoglienti offrono aree attrezzate per incontri e discussioni scientifiche, favorendo l’innovazione. La struttura si trova all’interno dell’istituto e si distingue per le sue sale luminose e funzionali, pensate per facilitare il confronto tra professionisti. Ora, il centro si prepara a svolgere le sue prime attività.

(Adnkronos) – Con l'inaugurazione del Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala l'Idi-Irccs, Istituto dermopatico dell'Immacolata di Roma, si dota di nuovi e moderni ambienti, pensati per facilitare l'incontro delle persone e lo scambio di idee. Spazi aggiuntivi che si affiancano ai laboratori di ricerca dell'istituto, dove ricercatori, medici, ingegneri e altre professionalità potranno lavorare in interdisciplinarità, forti di un patrimonio informativo costantemente alimentato con i dati generati quotidianamente dalla pratica clinica. Il progetto si inserisce nel più ampio programma pluriennale 'La dermatologia di precisione e personalizzata: il padiglione Fondazione Roma', avviato nel 2023 all'Idi grazie a un contributo complessivo di 6 milioni di euro stanziato da Fondazione Roma, finalizzato al rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e scientifica dell'istituto mediante l'acquisizione di avanzate attrezzature elettromedicali e dei relativi sistemi hardware e software.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nasce LEITAI, il Centro di Ricerca Interuniversitario San Raffaele Roma - Pegaso - Mercatorum in Diritto ed Etica dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Intelligenza ArtificialeÈ stato istituito LEITAI, il Centro di Ricerca Interuniversitario che unisce San Raffaele Roma, Pegaso e Universitas Mercatorum.

Leggi anche: Innovazione e ricerca al centro di Macfrut: nasce il comitato tecnico scientifico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.