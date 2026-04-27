Oggi si apre una fase cruciale per Delfin, la società holding con sede in Lussemburgo, che gestisce l'eredità industriale e finanziaria del fondatore di Luxottica. Gli eredi del patron sono chiamati a esprimersi in merito alla riorganizzazione aziendale e alle strategie future, in un momento di particolare attenzione pubblica e mediatica. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata, ma l'attenzione si concentra sulle prossime mosse di Delfin.

D-day per il riassetto di Delfin, la holding lussemburghese che custodisce l'eredità industriale e finanziaria del patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. Dopo mesi di trattative, nell'assemblea straordinaria di oggi in Rue de la Chapelle a Lussemburgo gli otto eredi si esprimeranno sul progetto di Leonardo Maria destinato a ridisegnare gli equilibri della cassaforte che controlla le partecipazioni strategiche in EssiLux, Generali, Mediobanca, Unicredit e Covivio. Sul tavolo c'è il trasferimento del 12,5% detenuto sia dal fratello Luca (avuto da Del Vecchio senior con la compagna Sabina Grossi) sia dalla sorella Paola (figlia della prima moglie del cavaliere, Luciana Nervo), a Leonardo Maria che ha esercitato il diritto di prelazione dopo che i due avevano manifestato la volontà di uscire dalla compagine sociale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riassetto Delfin, la parola agli eredi

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