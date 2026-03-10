Delfin | Citigroup guida il riassetto da 11 miliardi

Citigroup sta guidando un riassetto azionario da 11 miliardi di euro per Delfin, sotto la guida di Leonardo Maria Del Vecchio. L’operazione coinvolge una revisione significativa della struttura azionaria e vede la partecipazione della banca statunitense come advisor principale. Questa operazione rappresenta uno dei principali movimenti recenti nel settore finanziario legato alla società.

Leonardo Maria Del Vecchio ha attivato un’operazione di riassetto azionario per Delfin, coinvolgendo Citigroup come banca capofila. Le quote dei fratelli Luca e Paola, che varranno complessivamente oltre 11 miliardi di euro, sono al centro di questa mossa strategica destinata a sbloccare i dividendi congelati dalla morte del fondatore nel 2022. L’intervento mira a consolidare il controllo della finanziaria, portando Leonardo Maria a detenere il 37,5% delle azioni dopo l’esercizio del diritto di prelazione. La presenza di una grande istituzione bancaria internazionale certifica la portata dell’operazione su un portafoglio con un valore patrimoniale netto stimato intorno ai 46 miliardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

