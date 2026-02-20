Un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi la nuova acquisizione della Galleria d’Arte Moderna

La Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi ha acquistato un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi, che contiene 172 lettere scritte tra agosto 1929 e febbraio 1931. La causa di questa acquisizione è il desiderio di preservare meglio l’archivio storico del fondatore. Il documento permette di scoprire aspetti inediti della vita e delle relazioni dell’arte nel periodo tra le due guerre mondiali. Tra le lettere si trovano anche alcune missive indirizzate a artisti e collezionisti dell’epoca. La galleria ha già inserito il nuovo pezzo nel percorso espositivo.

L'archivio storico della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi si arricchisce di un'importante acquisizione: un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi contenente 172 lettere datate dall'agosto 1929 al febbraio 1931. Il registro che raccoglie copia della sua corrispondenza - è stato acquistato sul mercato antiquario grazie al prezioso sostegno della Banca di Piacenza, che ha così consentito di riportare questa importante testimonianza in seno al suo ideale luogo di appartenenza. Tra i destinatari delle missive scritte dal nobiluomo spiccano, tra gli altri, i nomi dell'architetto Giulio Ulisse Arata, degli artisti Felice Carena, Amedeo Bocchi, Giuseppe Graziosi, Aldo Carpi, dei galleristi Lino Pesaro e Luigi Scopinich.