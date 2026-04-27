Durante la corsa alla Liegi-Bastogne-Liegi del 2026, Tadej Pogacar ha ottenuto la vittoria, ma l’evento è stato accompagnato da un episodio legale che aveva portato alla sospensione della sanzione nei suoi confronti. Successivamente, la multa inizialmente irrogata nei suoi confronti è stata revocata, permettendo di chiarire la posizione del ciclista nel contesto della competizione. L’incidente ha avuto ripercussioni sulla gestione del regolamento durante l’evento.

La domenica di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si è sviluppata lungo due direttrici opposte: da un lato il trionfo sportivo, dall’altro un episodio regolamentare che ha inizialmente offuscato, almeno sul piano formale, la portata del successo. Sul versante agonistico, lo sloveno ha dominato la corsa con la consueta autorevolezza, costruendo il proprio sigillo sulle ascese decisive e lasciando progressivamente senza risposte gli avversari. L’ultimo a cedere è stato un eccellente Paul Seixas, staccato nel momento chiave e poi secondo al traguardo. Per Pogacar si è trattato della quarta affermazione in questa Monumento, la terza consecutiva, un dato che rafforza ulteriormente il suo posizionamento tra i grandi specialisti delle classiche.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Revocata la multa a Tadej Pogacar: dietrofront alla Liegi-Bastogne-Liegi

Notizie correlate

Tadej Pogacar prima prende una multa e poi c’è la revoca: cosa è accaduto dopo la vittoria nella Liegi-Bastogne-Liegi 2026La domenica di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si è sviluppata lungo due direttrici opposte: da un lato il trionfo sportivo, dall’altro...

Leggi anche: Liegi-Bastogne-Liegi 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Tadej Pogacar

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Prima la maxi multa, poi la revoca: cosa è successo a Pogacar dopo la Liegi?; LIEGI. SUPERMULTA A POGACAR? SI’, NO, PERÒ… REVOCATA; Poga?ar, vittoria alla Liegi e giallo multa: sanzionato, poi arriva la revoca.

Tadej Pogacar prima prende una multa e poi c’è la revoca: cosa è accaduto dopo la vittoria nella Liegi-Bastogne-Liegi 2026La domenica di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si è sviluppata lungo due direttrici opposte: da un lato il trionfo sportivo, dall’altro un ... oasport.it

LIEGI. SUPERMULTA A POGACAR? SI’, NO, PERÒ’… REVOCATALo sloveno penalizzato di 5.000 franchi svizzeri per posizionamento improprio di sponsor sulla divisa mondiale. tuttobiciweb.it

Tadej Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: la giovane stella Seixas lotta ma poi si arrende x.com

Mai nessuno era riuscito a “tenere” Tadej Pogacar sulla Redoute, la Côte della Liegi Bastogne Liegi posta a 35 km dal traguardo. Oggi c’è riuscito Paul Seixas francese che a novembre compirà 20 anni. Come previsto ha vinto Tadej ma questa volta ha dovuto - facebook.com facebook