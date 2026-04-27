Domenica nella Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il ciclista ha vinto la corsa, ma subito dopo è stato multato per un'infrazione alle norme di comportamento in gara. Successivamente, è stata annunciata la revoca della vittoria, con il titolo che è stato assegnato a un altro corridore. L'episodio ha suscitato attenzione sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori, lasciando diverse questioni aperte sulla gestione delle regole nel ciclismo.

La domenica di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si è sviluppata lungo due direttrici opposte: da un lato il trionfo sportivo, dall’altro un episodio regolamentare che ha inizialmente offuscato, almeno sul piano formale, la portata del successo. Sul versante agonistico, lo sloveno ha dominato la corsa con la consueta autorevolezza, costruendo il proprio sigillo sulle ascese decisive e lasciando progressivamente senza risposte gli avversari. L’ultimo a cedere è stato un eccellente Paul Seixas, staccato nel momento chiave e poi secondo al traguardo. Per Pogacar si è trattato della quarta affermazione in questa Monumento, la terza consecutiva, un dato che rafforza ulteriormente il suo posizionamento tra i grandi specialisti delle classiche.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar prima prende una multa e poi c’è la revoca: cosa è accaduto dopo la vittoria nella Liegi-Bastogne-Liegi 2026

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