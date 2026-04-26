Oggi si corre la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta Classica Monumento dell’anno, trasmessa in televisione. La corsa si svolge lungo un percorso che attraversa le Ardenne, con partenza e arrivo a Liegi. Tra i favoriti, Tadej Pogacar si trova sotto i riflettori, mentre gli altri corridori affrontano la classica con obiettivi diversi. La gara rappresenta un appuntamento importante nel calendario ciclistico internazionale.

È il giorno della Doyenne. In scena oggi la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento della stagione. In terra belga non mancherà assolutamente lo spettacolo vista una startlist di qualità eccelsa. Andiamo a scoprire la gara odierna con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. L’inizio, teoricamente, non dovrebbe creare particolari ostacoli al gruppo, i quali affronteranno le prime asperità con le Côte de Saint-Roch (1 km all’11,2%) e Col de Haussire (3,9 km al 6,8%). La chiave di volta sarà con l’uscita da Vielsam, che sarà il preludio degli ultimi 90 chilometri, contrassegnati da ben 9 côte, molte di queste da affrontare a distanza ravvicinata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Liegi-Bastogne-Liegi 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Tadej Pogacar

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