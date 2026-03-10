Bus contro la colonna tra via Farini e piazza Cavour | Pronto alla diffida per il Comune

Un bus ha urtato una colonna all’angolo tra via Farini e piazza Cavour a Bologna. L’incidente si è ripetuto, evidenziando una problematica ricorrente in quella zona. La colonna, da anni oggetto di danni, si trova in un punto critico per i veicoli che devono affrontare una curva stretta. Il Comune sta valutando di inviare una diffida.

Bologna, 10 marzo 2026 – È successo di nuovo. E non è la prima volta. La colonna all’angolo tra piazza Cavour e via Farini è da anni un bersaglio facile per i bus che si trovano a dover compiere una curva molto stretta, forse troppo. Il tutto, con l’aggiunta di altre due difficoltà: il verde concomitante per i pedoni e la presenza di mezzi fermi al semaforo, sul lato opposto della carreggiata, che spesso complicano ancora di più la manovra. COLONNA DI VIA FARINI L’ultimo danno alla colonna una settimana fa. L’ultimo episodio, una ‘raschiata’ contro l’edificio, poco più di una settimana fa, ma altri casi si sarebbero verificati anche negli ultimi mesi, come a metà gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

