Restaurato il Capitello del Cristo di via Ponte torna alla luce il simbolo devozionale del Settecento

È stato completato il restauro del Capitello del Cristo, un'opera devozionale del XVIII secolo situata lungo via Ponte a San Martino Buon Albergo, vicino al passaggio sul torrente Fibbio. L'intervento ha riportato alla luce il manufatto, che rappresenta un simbolo religioso del Settecento. La riparazione è stata finalizzata a preservare l'elemento storico e artistico presente in quella zona.

A San Martino Buon Albergo si è concluso il restauro del Capitello del Cristo, manufatto devozionale del XVIII secolo situato lungo via Ponte, in prossimità del passaggio sul torrente Fibbio. L’intervento, finanziato dall’amministrazione comunale proprietaria del bene, si inserisce in un più.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Palermo, il mistero del Ponte delle Teste Mozze torna alla luceIl Ponte delle Teste Mozze, struttura storica di Palermo rimasta sepolta per quasi un secolo, torna accessibile al pubblico grazie all’iniziativa Le... Uffizi, torna alla luce lo Scalone lorenese voluto dal Granduca nel SettecentoFirenze, 3 marzo 2026 – Nel 2018 il cantiere per realizzare il necessario consolidamento della struttura: torna ora alla luce lo Scalone lorenese dal... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Restaurato il Capitello del Cristo di via Ponte, torna alla luce il simbolo devozionale del Settecento; Finito il restauro del Capitello del Cristo: San Martino recupera la sua storia; Capitello del Cristo di via Ponte, restauro finito. Valorizzato un elemento storico della devozione locale e del patrimonio artistico. Capitello restaurato, nuovo volto per il simbolo del quartiere. E durante i lavori spunta la sorpresa delle ciliegie sotto spiritoPADOVA - Nato oltre un secolo fa, da oggi il capitello votivo dedicato alla Madonna del Buon consiglio a Camin ritrova un nuovo volto e la cura che merita dopo decenni in balia del traffico della zona ... ilgazzettino.it A San Martino Buon Albergo, concluso il restauro del Capitello del Cristo di via Ponte - facebook.com facebook