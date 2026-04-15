Palermo il mistero del Ponte delle Teste Mozze torna alla luce

A Palermo, il Ponte delle Teste Mozze, un’antica struttura storica, è stato riaperto al pubblico dopo essere rimasta sepolta per circa novant’anni. L’iniziativa, promossa nell’ambito di Le Vie dei Tesori, ha permesso di rendere nuovamente visitabile questa parte della storia cittadina, che fino a ora era nascosta e poco accessibile. La riapertura ha attirato l’attenzione di visitatori e appassionati di storia locale.

Il Ponte delle Teste Mozze, struttura storica di Palermo rimasta sepolta per quasi un secolo, torna accessibile al pubblico grazie all’iniziativa Le Vie dei Tesori. Il sito, che si trova nelle vicinanze del Ponte dell’Ammiraglio e che un tempo sovrastava un ramo del fiume Oreto, sarà visitabile durante il festival Genio di Palermo e in due ulteriori weekend tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Dalle leggende del Grand Tour alla realtà sotterranea. La riscoperta di questo manufatto architettonico non è solo un evento turistico, ma il recupero di un frammento urbano che per decenni è esistito solo su carta. Fino a poco tempo fa, la presenza del ponte era documentata soltanto attraverso le illustrazioni realizzate dai viaggiatori del Grand Tour o tramite scatti fotografici risalenti all’inizio del Novecento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, il mistero del Ponte delle Teste Mozze torna alla luce Notizie correlate Sotterrato e riscoperto durante i lavori del tram, apre al pubblico il Ponte delle Teste ?mozzeUn ponte maestoso in pietra a tre campate di cui si era persa la memoria a pochissima distanza dal Ponte dell’Ammiraglio, il monumento arabo-normanno... A Tragliata va in scena “Il Mistero del Natale alla Luce di San Paolo”Fiumicino, 23 gennaio 2026 – Nella Chiesa di Sant’Isidoro, nel Borgo di Tragliata, sabato 24 gennaio alle 18. Panoramica sull’argomento Palermo, il Ponte delle Teste Mozze riemerge dopo un secolo e apre ai visitatoriIl Ponte delle Teste mozze, a lungo considerato una leggenda locale, è riemerso dopo oltre un secolo di oblio, tornando finalmente accessibile al pubblico. La sua riscoperta, avvenuta durante i lavori ... it.blastingnews.com Palermo, riapre il Ponte delle Teste Mozze: la struttura fantasma sotto il tram torna visitabile con Le Vie dei TesoriUna leggenda che riemerge dal fango e dalla storia: il Ponte delle Teste Mozze, struttura monumentale rimasta sepolta per quasi cento anni, torna finalmente visitabile. Dimenticato dopo l' interrament ... lasicilia.it