Uffizi torna alla luce lo Scalone lorenese voluto dal Granduca nel Settecento
A Firenze, nello storico complesso degli Uffizi, è stato riportato alla luce lo Scalone lorenese, un elemento architettonico voluto dal Granduca nel XVIII secolo. Il cantiere, iniziato nel 2018 per consolidare la struttura, ha permesso di recuperare questa parte dell’edificio. Lo scalone, che dà accesso al percorso espositivo, risale al 1769, anno in cui il museo aprì al pubblico per la prima volta.
Firenze, 3 marzo 2026 – Nel 2018 il cantiere per realizzare il necessario consolidamento della struttura: torna ora alla luce lo Scalone lorenese dal quale si accede al percorso espositivo e l’allestimento celebra l’apertura al pubblico generale del 1769, tra i primissimi musei moderni del mondo. Rinasce lo scalone del Granduca . Dopo quasi nove anni di chiusura per lavori, “ rinasce” ora un luogo simbolo degli Uffizi, lo storico ingresso al percorso espositivo della Galleria, scrupolosamente riallestito come era nel momento storico in cui il Granduca riformatore Pietro Leopoldo di Lorena la aprì per la prima volta al pubblico generale il 24 giugno (festa di San Giovanni, patrono della città) del 1769 (ponendo così il museo tra i primissimi al mondo a configurarsi in senso moderno). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Agli Uffizi riappare l’ingresso del museo ‘per tutti’ voluto dal Granduca(Adnkronos) – Dopo quasi nove anni di chiusura per lavori, “rinasce” ora un luogo simbolo degli Uffizi: lo storico ingresso al percorso espositivo...
I beni che rinascono. Lo scalone vanvitelliano per le mostre di fotoRispunta dalla polvere degli scantinati pubblici lo scalone Vanvitelliano che si trova a poche decine di metri dalla scuola “don Gaudiano“, ed anche...
Tutti gli aggiornamenti su Uffizi torna alla luce lo Scalone...
Argomenti discussi: Ecco Il Ferruccio. Torna alla luce il bozzetto in gesso di un’opera incompiuta.
Riapre dopo otto anni lo Scalone lorenese, storico ingresso della Galleria degli UffiziIl luogo simbolo degli Uffizi è stato riallestito come alla prima apertura di Pietro Leopoldo di Lorena l il 24 giugno del 1769. gonews.it
Uffizi, 'rinasce' dopo 8 anni di lavori lo Scalone loreneseDopo otto anni di chiusura per lavori, 'rinasce' un luogo simbolo degli Uffizi, lo Scalone lorenese, storico ingresso al percorso espositivo della Galleria, scrupolosamente riallestito come era quando ... ansa.it