Resistenze | memoria e attualità | mostra di fotografie da Gaza e quadri sulla Palestina

A Raffadali, nella sala lettura della biblioteca comunale, è aperta una mostra intitolata “Resistenze: memoria e attualità”. L’esposizione presenta fotografie provenienti da Gaza e dipinti dedicati alla Palestina, creando un percorso che lega immagini storiche e temi contemporanei. L’esposizione si focalizza sul concetto di resistenza attraverso una selezione di opere fotografiche e artistiche.

Un racconto per immagini che intreccia memoria storica e attualità. A Raffadali è visitabile nella sala lettura della biblioteca comunale la mostra “Resistenze: memoria e attualità”, un percorso culturale che mette al centro il tema della resistenza attraverso fotografia e arte contemporanea.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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