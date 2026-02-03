Arte e memoria | esposizioni e proiezioni tra memoria storica e impegno civile per la Palestina

A Massa, nel Palazzo Ducale, si accendono i riflettori sulla Palestina. La città ospita una serie di eventi che uniscono mostre d’arte e proiezioni, puntando i fari sulla memoria storica e sull’impegno civile. La partecipazione cresce giorno dopo giorno, mentre si cerca di far capire meglio la situazione attraverso immagini e testimonianze.

A Massa, nella cornice di Palazzo Ducale, si intensifica il dibattito pubblico intorno alla Palestina con una serie di appuntamenti che uniscono arte, memoria e impegno civile. Dal 4 al 5 febbraio 2026, la rassegna “4 mostre per la Palestina” si arricchisce di due eventi centrali: la presentazione del libro *La guerra della finanza* di Alessandro Volpi e la proiezione del documentario *Gli Accampamenti*, diretto da Michael T. Workman e Kei Pritsker. L’iniziativa, che si svolge all’interno di un percorso espositivo dedicato al popolo palestinese, si pone come spazio di riflessione critica su dinamiche globali spesso silenziate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, alla Rotonda del Convitto Nazionale, si è svolta una cerimonia per il Giorno della Memoria.

Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria, istituita dall’ONU per ricordare le vittime dell’Olocausto.

