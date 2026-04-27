Residenti chiusi in casa a due passi dal vecchio cimitero | puzza erbacce e insetti

A San Cipriano d'Aversa, lungo via dei Cipressi, i residenti vivono circondati da erbacce cresciute incontrastate, insetti e topi che si aggirano tra le case. La zona, situata a poca distanza dal vecchio cimitero, è caratterizzata anche da un odore sgradevole che si diffonde nell’aria. Le condizioni di degrado costringono gli abitanti a rimanere in casa, affrontando quotidianamente questo scenario di incuria.

Erbacce, insetti, topi, puzza nauseante.E' lo scenario che sono costretti a subire i cittadini di via Dei Cipressi a San Cipriano d'Aversa, a due passi dal vecchio cimitero.La struttura è chiusa da anni con ancora dei loculi al suo interno, spesso oggetto di incendi e completamente abbandonata.🔗 Leggi su Casertanews.it

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