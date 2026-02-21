Todi in chiusura i cantieri di Cimitero Vecchio e Cimitero nuovo

A Todi, i lavori di ristrutturazione dei cimiteri vecchio e nuovo sono stati completati, dopo mesi di interventi. La causa è la gestione di fondi pubblici destinati alla messa in sicurezza e al miglioramento delle strutture, inclusi interventi sulle chiese di Vasciano, Quadro-Cordigliano e Torregentile. Il Sindaco Antonino Ruggiano e l’assessore Moreno hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato finale dei cantieri. Ora si attende l’apertura dei cimiteri alla comunità.

La verifica ha riguardato innanzitutto la chiesa del cimitero vecchio, dedicata a tutti i Santi ed uno degli ultimi ambienti sopravvissuti alle radicali trasformazioni subite dal complesso monumentale chiamato Ospedale della Carità. Infatti, dove oggi si trova il cimitero vecchio, sorgeva una imponente struttura ospedaliera le cui origini sono attestate a partire dal XIII secolo, attribuendone la fondazione a San Francesco di Assisi. Il recupero è in fase di ultimazione: dopo aver rifatto il tetto, i lavori sono ora concentrati al consolidamento e restauro dell'interno che verrà poi ritinteggiato prima della riapertura, con lo smontaggio delle impalcature già avviata.