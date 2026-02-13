Sora cimitero di auto a due passi dal fiume Liri Scatta il sequestro dei Carabinieri Forestali

Sora, cimitero di auto abbandonate a pochi metri dal fiume Liri, è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali dopo aver trovato decine di veicoli stipati in un’area non autorizzata. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha rivelato come molti di quei mezzi siano ormai irrecuperabili e pieni di materiali pericolosi, rischiando di contaminare l’acqua del fiume. Tra i veicoli, alcuni presentano perdite di carburante e oli esausti, evidenziando un grave problema di gestione dei rifiuti.

Scoperta una discarica abusiva di veicoli non bonificati adiacente a un’attività produttiva. Denunciato il titolare Una vera e propria bomba ecologica a ridosso del fiume Liri nel Frusinate. È quanto hanno scoperto i militari del N.I.P.A.A.F. (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone, nell'ambito di una vasta operazione di controllo a tutela del territorio nel sorano. Il blitz è scattato presso un’attività produttiva della zona. Nelle aree adiacenti all'azienda, i militari hanno rinvenuto uno scenario di grave degrado: veicoli fuori uso, carcasse di auto e parti meccaniche erano abbandonati in evidente stato di incuria.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

