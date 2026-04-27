Il nuovo videogioco horror di Capcom, Resident Evil Requiem, ha raggiunto 70 milioni di copie vendute in meno di due mesi, superando i ritmi di vendita di Resident Evil 4 Remake. La sua uscita ha riscosso un grande successo tra i giocatori, contribuendo a far salire la popolarità della serie. I numeri fanno segnare un record di vendite in un periodo molto breve, consolidando il ruolo del titolo tra i più venduti del genere.

? Cosa sapere Resident Evil Requiem raggiunge 70 milioni di copie vendute in meno di due mesi.. Il nuovo titolo Capcom supera i ritmi di vendita di Resident Evil 4 Remake.. Settanta milioni di copie vendute in meno di due mesi per Resident Evil Requiem, un traguardo che supera di dieci mesi il ritmo raggiunto da Resident Evil 4 Remake. Il nuovo capitolo della saga survival horror ha confermato la sua forza commerciale attraverso una dichiarazione del direttore Koshi Nakanishi su X, rivelando come il gioco avesse già superato la soglia dei 6 milioni di unità vendute nel mese di marzo, a meno di tre settimane dal lancio. L’equilibrio tra l’eredità classica e le nuove piattaforme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Resident Evil Requiem: il nuovo horror che spacca tutti i record

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Temi più discussi: Resident Evil Requiem ha raggiunto un altro record di vendite, sta andando meglio di tutti gli altri capitoli; Resident Evil Requiem, il prezzo scende ancora con un'offerta lampo su Amazon; Resident Evil Requiem è, al momento, il gioco più venduto dell'anno negli Stati Uniti; Resident Evil Requiem, una modalità molto amata potrebbe tornare.

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