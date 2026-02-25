Resident Evil Requiem recensione | un nuovo capitolo spaventoso e ansiogeno

Due personaggi, tanta tensione ma anche una sana componente action per Resident Evil Requiem. Un gioco riuscito e appassionante che ci riporta con decisione nella mitologia originale della saga. Essere in giro da 30 anni è segno di forza, di capacità di essere entrati nell'immaginario popolare e collettivo, andando al di là dei giochi, anche dei film e delle sue altre incarnazioni: Resident Evil è un brand in tutto e per tutto, come testimoniano anche gli spazi ormai fissi nelle principali fiere pop d'Italia nel mondo. Un brand ancora vivo e vegeto all'alba del nono gioco regolare, più diverse divagazioni parallele, come Resident Evil Requiem testimonia con forza e convinzione, attingendo alla mitologia e la lore consolidata della saga ma introducendo anche elementi per impostare un possibile cammino futuro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche:

Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil Requiem

Resident Evil Showcase: nuovo gameplay per Resident Evil Requiem, collaborazioni con Porsche e Hamilton

Resident Evil Requiem sarà un capolavoro... o no

Temi più discussi: Quando escono le recensioni di Resident Evil Requiem?; Resident Evil Requiem Recensione, il capitolo che prova a essere la summa della saga; Resident Evil Requiem vittima dei leak: spoiler ovunque a una settimana dal lancio; Resident Evil Requiem, Capcom mette in guardia sui possibili spoiler.

Resident Evil Requiem, la recensione di un horror straordinario diviso a metàRequiem spegne le trenta candeline sulla torta di Resident Evil, con un nono capitolo che cerca un equilibrio impossibile tra azione e tensione. multiplayer.it

Resident Evil: Requiem ci ricorda cosa vuol dire avere paura | RecensioneLa recensione di Resident Evil Requiem, il nono capitolo della saga zombie di Capcom che chiude una storia durata 30 anni. player.it

Gli è stata data carta bianca per fare qualsiasi cosa volesse con questa IP". Oliver Berben, CEO di Constantin Film, non lascia spazio a dubbi: il nuovo Resident Evil sarà qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora. Sony ha scelto - facebook.com facebook

Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 viene spiegato in un nuovo video diario x.com