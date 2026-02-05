resident evil requiem riceve il nuovo trailer dedicato alla versione nintendo switch 2

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Requiem dedicato alla versione per Nintendo Switch 2. La casa giapponese ha mostrato alcune sequenze di gameplay, confermando che il gioco sarà ottimizzato per sfruttare le potenzialità della nuova console. I fan attendono con curiosità di scoprire come il titolo si comporterà sulla piattaforma portatile di ultima generazione.

Capcom torna a mostrare Resident Evil Requiem con un nuovo trailer focalizzato sulla versione Nintendo Switch 2. Il filmato è stato presentato durante l’ultimo Nintendo Direct e conferma l’uscita del survival horror il 27 febbraio 2026. Le sequenze mostrate sono tratte direttamente dal gameplay su Switch 2, offrendo un primo sguardo concreto alle prestazioni del gioco sulla console Nintendo. Il trailer non introduce grandi novità strutturali, ma ribadisce atmosfera, personaggi e impostazione dell’esperienza. Il tono resta cupo e opprimente, in linea con la tradizione della serie. I “terror without precedent” promessi da Capcom sembrano ormai molto vicini. 🔗 Leggi su Game-experience.it

