Dal 16 al 18 aprile, Rende ha ospitato RendeLibri, una rassegna dedicata alla letteratura e all’impegno sociale. Durante i tre giorni, scrittori e associazioni si sono incontrati per discutere di temi legati ai libri e alle questioni sociali. L’evento si è svolto in diverse location della città, coinvolgendo il pubblico in incontri, presentazioni e momenti di confronto.

? Cosa sapere La rassegna RendeLibri ha riunito scrittori e associazioni a Rende dal 16 al 18 aprile.. L'iniziativa tra Fuis e Centro Europeo di Cultura Letteraria promuove la produzione letteraria locale.. Tra il 16 e il 18 aprile, la rassegna letteraria RendeLibri ha trasformato le strade di Rende in un palcoscenico a cielo aperto, riunendo scrittori e associazioni nella cornice della BCC Mediocrati. Il progetto, che ha preso il nome di Lo Scrittore Il Libro Il Lettore, si è concluso con un bilancio positivo dopo tre giornate intense dedicate alla promozione della produzione letteraria locale e al sostegno delle realtà sociali del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - RendeLibri: tre giorni tra letteratura e impegno sociale a Rende

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