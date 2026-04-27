A Rende, nel mercato di via Parigi, cresce la preoccupazione per possibili divisioni all’interno della città. Marco Saverio Ghionna ha segnalato la mancanza di un confronto tra le parti coinvolte, evidenziando l’assenza di un dialogo che possa gestire le questioni legate alla zona. La situazione ha attirato l’attenzione di cittadini e osservatori, mentre si prospettano possibili sviluppi futuri.

? Cosa sapere Marco Saverio Ghionna denuncia l'assenza di dialogo per il mercato in via Parigi a Rende.. La mancanza di confronto con i commercianti rischia di allontanare famiglie e attività economiche.. Marco Saverio Ghionna denuncia l’assenza di dialogo tra l’amministrazione di Rende e gli ambulanti riguardo al trasferimento dell’area mercatale in via Parigi, segnalando il rischio di un allontanamento dei cittadini dalla città. Il capogruppo di Futuro – Rende ha espresso un giudizio severo sulla gestione della questione del mercato, sostenendo che la protesta attualmente in corso non riguardi tanto la validità intrinseca dello spostamento in via Parigi, quanto piuttosto le modalità con cui tale decisione è stata calata dall’alto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rende, mercato in via Parigi: il rischio di una città divisa

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