In una città frenetica come Parigi il Café Pli rappresenta una pausa rara | uno spazio dove il tempo rallenta e acquista significato

A Parigi, il Café Pli si distingue come un’oasi di calma in una città sempre in movimento. Qui, clienti e passanti trovano un angolo di tranquillità, lontano dal trambusto quotidiano, per godersi una pausa tra caffè e chiacchiere. È un punto di ristoro che invita a rallentare e a dedicare attenzione ai momenti semplici, offrendo un rifugio temporaneo dalla frenesia urbana.

A Parigi esiste un luogo dove il tempo non scorre veloce come nel resto della città. Un posto in cui sedersi a un tavolino non significa solo bere un caffè, dove una pausa significa fermarsi davvero, riflettere e compiere un piccolo gesto semplice per se stessi: scrivere una lettera al te stesso del futuro. Si chiama Café Pli ed è uno dei concept più poetici e contemporanei nati negli ultimi anni. Librerie a Parigi, 15 indirizzi da visitare. guarda le foto Un café che invita a rallentare. Nel cuore della capitale francese, il Café Pli propone un’esperienza che va controcorrente allo scorrere veloce della città. Qui non si digitano messaggi veloci né si salvano note sul telefono: si prende carta e penna e si scrive a mano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In una città frenetica come Parigi, il Café Pli rappresenta una pausa rara: uno spazio dove il tempo rallenta e acquista significato Articoli correlati Apre a Bovisio l’Alzheimer Cafè. Uno spazio per non sentirsi soliUn luogo dove affrontare una tematica seria, ma in modo familiare e confortevole. Uno spazio per non sentirsi soli: inaugurato a Bovisio l'Alzheimer CafèUno spazio per affrontare l'Alzheimer con incontri mensili sorseggiando un caffè con persone che condividono lo stesso problema.