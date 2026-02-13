Renault Twingo E-Tech Electric | aperti gli ordini della versione Evolution Dati e prezzi

Renault ha aperto gli ordini per la Twingo E-Tech Electric Evolution, una nuova versione dell’auto elettrica che si affianca alla già disponibile Techno, arrivata a novembre 2025. La casa francese ha deciso di ampliare l’offerta con questa variante, offrendo ai clienti più opzioni di scelta. I primi modelli saranno consegnati già nelle prossime settimane, mentre i prezzi sono stati resi noti.

Se il debutto della Renault Twingo nel 1992 aveva rappresentato una rivoluzione nel mondo delle utilitarie, il lancio della sua versione elettrica a 34 anni di distanza ha dimostrato la ferrea volontà della casa della Losanga di competere con le auto elettriche cinesi per accaparrarsi una fetta di mercato europeo in costante evoluzione e che si sta allargando sempre di più. La Renault Twingo E-Tech Electric presenta sotto il suo cofano un motore da 60 kW (80 Cv) e una batteria da 27,5 kWh, ed ha una dimensione da auto cittadina (3.790 mm di lunghezza) e un'autonomia che si attesta intorno ai 263 km nel ciclo Wltp.

