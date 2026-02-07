Milano Cortina la Principessa Reale Anna del Regno Unito arriva alla cerimonia d' apertura – Il video
La Principessa Reale Anna del Regno Unito ha partecipato questa sera alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L’arrivo di alcuni dei leader mondiali ha movimentato la piazza, mentre la folla si prepara a godersi le competizioni che si svolgeranno durante le prossime settimane. La cerimonia è iniziata con un grande spettacolo e la presenza della principessa ha aggiunto un tocco di prestigio all’evento.
(Agenzia Vista) Milano, 06 febbraio 2026 Ecco l'arrivo dei Capi di Stato e di Governo alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Ecco l'arrivo della Principessa Reale del Regno Unito Anna, sorella di Re Carlo, alla cerimonia d'apertura Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online
Oggi Milano si accende con grande entusiasmo.
