Milano Cortina la Principessa Reale Anna del Regno Unito arriva alla cerimonia d' apertura – Il video

La Principessa Reale Anna del Regno Unito ha partecipato questa sera alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L’arrivo di alcuni dei leader mondiali ha movimentato la piazza, mentre la folla si prepara a godersi le competizioni che si svolgeranno durante le prossime settimane. La cerimonia è iniziata con un grande spettacolo e la presenza della principessa ha aggiunto un tocco di prestigio all’evento.

