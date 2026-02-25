Brexit da oggi per gli italiani è obbligatoria l’autorizzazione Eta per entrare nel Regno Unito

Dal 25 febbraio 2026 cambia l’accesso al Regno Unito per i cittadini italiani ed europei. Per viaggi turistici o soggiorni brevi fino a sei mesi sarà obbligatoria l’Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA), un permesso digitale simile all’Esta statunitense, introdotto da Regno Unito dopo l’uscita dall’Unione europea con la Brexit. La misura riguarda chi intende recarsi a Londra e nel resto del Paese per turismo, visite familiari o brevi permanenze. Senza ETA, le compagnie aeree potranno negare l’imbarco già in aeroporto, effettuando controlli preventivi sui documenti di viaggio.Leggi anche: Brexit, Parlamento sospeso: Boris Johnson infiamma Londra L’ETA viene associata automaticamente al passaporto italiano del richiedente. Una volta approvata, consente di utilizzare i varchi elettronici “e-gates” alla frontiera britannica, velocizzando le procedure di ingresso. La validità è di due anni, oppure fino alla scadenza del passaporto se questa è inferiore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Regno Unito rientra nel programma Erasmus Plus dal 2027: accordo ufficiale con Unione Europea dopo cinque anni di assenza post-Brexit

Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus: cosa succede ora (anche per gli studenti italiani)Dopo anni di assenza, il Regno Unito riprende a far parte del programma Erasmus, aprendo nuove opportunità di scambio per studenti universitari britannici e europei, italiani inclusi.

