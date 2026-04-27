A Reggio Emilia, due insegnanti sono state iscritte nel registro delle persone indagate dopo aver manomesso il registro elettronico della scuola. Le modifiche ai voti sono state notate e accertate, portando all'apertura di un'indagine. Un alunno ha subito un abbassamento dei voti nel sistema digitale, che ha portato le autorità a intervenire per chiarire i fatti. La vicenda riguarda un supplente e un docente di ruolo.

Due insegnanti di un istituto superiore di Reggio Emilia sono indagate per falso in atto pubblico dopo aver modificato i voti sul registro elettronico, ritoccandoli in gran parte al ribasso. L’indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura locale, è scattata in seguito all’esposto di un collega di sostegno. I fatti risalgono al 2023, quando la docente titolare e la sua supplente avrebbero manipolato le valutazioni di una verifica. La manomissione del registro elettronico La vicenda giudiziaria coinvolge una docente di ruolo di 39 anni e una supplente di 49, entrambe residenti a Reggio Emilia. Secondo quanto ricostruito dai militari e riportato dalla stampa locale, la supplente avrebbe somministrato alla classe un test a risposta multipla predisposto dalla titolare, allora assente per malattia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Registro elettronico a scuola manomesso per modificare voti a Reggio Emilia, supplente e prof indagate

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